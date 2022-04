Pełna zapowiedź 2. sezonu ''Stewardesy'' od HBO Max 0

Tęskniliście za Kaley Cuoco w roli stewardesy? Jeśli tak to HBO Max ma dla Was pełny zwiastun nadchodzącego drugiego sezonu serialu Stewardesa, w którym to główna bohaterka znowu wpakuje się w kłopoty.

fragment plakatu promującego serial ''Stewardesa''

Stewardesa to pełen czarnego humoru serialowy thriller opowiadający o tym, jak całe życie może się wywrócić do góry nogami w ciągu raptem jednej nocy. Produkcja przedstawia historię pewnej stewardesy, która budzi się w niewłaściwym hotelu, niewłaściwym łóżku, z martwym mężczyzną u boku i nie ma bladego pojęcia, co wydarzyło się w nocy. Scenariusz serialu inspirowany jest książką Chrisa Bohjaliana.

W kontynuacji Cassie stara się żyć na trzeźwo, a w wolnym czasie dorabia w CIA. Kiedy jedna z jej zagranicznych misji nie idzie najlepiej i Cassie trafia na przypadkowego świadka morderstwa, to powoduje, że kobieta wplątuje się w kolejną międzynarodową intrygę.

W 2. sezonie oprócz Cuoco występują Rosie Perez, Zosia Mamet, Deniz Akdeniz, Sharon Stone, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Shohreh Aghdashloo oraz Callie Hernandez.

Premiera nowych epizodów Stewardesy już 21 kwietnia 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon