"Złoto" - polski plakat i zwiastun. Znamy datę polskiej premiery thrillera z kolejną nieoczywistą rolą Zaca Efrona! 0

Już 20 maja do kin trafi Złoto – trzymający w napięciu thriller z kolejną nieoczywistą rolą Zaca Efrona. Dzisiaj mamy dla Was zwiastun i plakat przygotowany przez polskiego dystrybutora, którym jest Best Film.

Zac Efron - "Złoto"

Złoto opowiada o dwóch mężczyznach, którzy podróżując przez pustynię natrafiają na największą bryłę złota, jaka dotychczas została odkryta. Postanawiają, że zabezpieczą złoto i je wydobędą. Ich plan wymaga, aby jeden z mężczyzn pojechał po sprzęt, a drugi został, aby bronić odkrycia… za wszelką cenę.

"Złoto" to thriller najwyższej próby. To film o przetrwaniu. To dramat. To niemal western. To film przygodowy. Jednak przede wszystkim to ostrzeżenie dla nas, aby nie wierzyć ślepo w to, że bogactwo sprawi, że zmienimy sposób, w jaki postrzegamy siebie.

mówi reżyser Anthony Hayes

Złoto kręcono w południowej Australii. W obsadzie obok Zaca Efrona i Anthony'ego Hayesa zobaczymy również Susie Porter. To kolejna po Podłym, okrutnym, złym nieoczywista rola Zaca Efrona, przełamująca jego aktorski wizerunek.

Najbardziej w Zacu podoba mi się to, że chętnie próbuje nowych rzeczy. Dla niego ta rola była czymś zupełnie innym. To trudna rola w trudnym środowisku, pośród wymagających żywiołów. Nie mogłem sobie wyobrazić do tej roli nikogo lepszego. Był tam całym sobą, leżał na ziemi w 50-stopniowym upale, przez wiele kolejnych dni i tygodni. Jego występ w tym filmie jest fenomenalny. To coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem w jego wykonaniu. Jego rola jest bardzo dramatyczna, a Zac potrafił przez cały czas utrzymać jej intensywność. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni. To coś niesamowitego. Jestem wdzięczny, że przekazał nam tę energię, pozytywne nastawienie i wraz ze mną zanurzył się w tej historii.

dodaje reżyser

Źrodło: Best Film