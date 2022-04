Bill Hader powraca jako Barry - zobacz zwiastun 3. sezonu serialu HBO 0

Z pewnością stęskniliście się za pewnym płatnym zabójcą z serialu Barry, który pragnie zmienić swoje życie. W końcu drugi sezon zadebiutował prawie 3 lata temu. Mamy więc dla Was dobrą wiadomość, nowe epizody już w tym miesiącu, a teraz zapoznać możecie się z oficjalnym zwiastunem, który daje nam pierwsze spojrzenie na dalszą drogę głównego bohatera poszukującego celu swojego życia.

serial ''Barry''

Barry (Bill Hader) zarabia na życie jako płatny zabójca z dolnej półki. Mężczyzna jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Niechętnie zgadza się na realizację zlecenia w Los Angeles, gdzie ma zająć się młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, Barry trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. To jednak nie jest takie proste…

Barry’emu udaje się wyeliminować wiele czynników zewnętrznych, które pchnęły go w kierunku przemocy, odkrywa jednak że w jego psychice jest coś, co pcha go w kierunku zabójczej profesji. Czy sobie z tym poradzi?

W obsadzie oprócz Hadera są także Stephen Root, Sarah Goldberg, Glenn Fleshler, Anthony Carrigan i Henry Winkler. Za całość odpowiada Alec Berg pracujący przy serialu Dolina Krzemowa i Hader.

Premiera 3. sezonu serialu Barry już 24 kwietnia 2022 roku.

