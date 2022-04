Małe misie, a tak wielkie przygody! Premiera "Między nami, misiaczkami" w Cartoon Network 0

Niepozorna gwiazdka, jedno życzenie i ekscytująca wyprawa – tak rozpoczyna się nowy serial ze znanymi niedźwiadkami, Grizzem, Pandą i Lodomirem. Trzy misie wracają do Cartoon Network, jednak teraz są maluchami i szukają dla siebie domu. W "Między nami, misiaczkami" bohaterowie wskakują do Magicznego Pudełka i wyruszają w podróż. Premiera serialu w poniedziałek 18 kwietnia o 14:25 tylko w Cartoon Network.

Pewnego dnia nieopodal bohaterów pojawiła się spadająca gwiazda. Wiedzieli, że to ich szansa na spełnienie życzenia! Grizz zamarzył o znalezieniu nowego domu. Zwykłe pudełko zostało przemienione w magiczny środek transportu, który ma moc przenoszenia w kolorowe, fantastyczne miejsca. Tak rozpoczyna się kreskówka, która jest kontynuacją hitowego serialu o trzech niedźwiadkach. Każdy odcinek to kolejne przygody w nieznanych wcześniej krainach.

Manny Hernandez i Daniel Chong, producenci odpowiedzialni za Między nami, misiami, są także twórcami spin-offa. Premierowy serial został wyprodukowany przez Cartoon Network Studios.

Miłość Manny’ego do anime i muzyki jest widoczna w premierowej kreskówce, która poszerzy uniwersum świata znanych bohaterów.

dodaje Tom Ascheim, President, Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics (GKYAC)

Przebojowy Panda, przyjazny Grizz i spokojny Lodomir tworzą ekipę, która wspólnie wykaraska się z wszelkich tarapatów.

Misie pojawią się między innymi w nawiedzonym pałacu. Kiedy wylądują, okaże się, że ktoś zwinął ich Magiczne Pudełko. To na pewno jeden z duchów – Grizz, Panda i Lodomir wkroczą do akcji, aby rozwiązać tajemnicze zaginięcie. Bohaterowie wybiorą się też do jaskini, rozpoczną poszukiwania zaginionego skarbu i poznają tygrysy. Kiedy ich pudełko zyska magiczne moce, misie przeniosą się również do świata wróżek. Niecodzienne postaci, czarodziejskie rośliny – niedźwiadki od razu się zachwycą! Jednak, kiedy zorganizują imprezę, a muzyczna playlista Pandy nie przypadnie wróżkom do gustu, bracia będą musieli czym prędzej zmykać z nowego miejsca.

Widzowie również będą mogli spróbować swoich sił w K-popowych przygodach dzięki piosence zespołu TRI.BE. "Bha Bha Song", która została czołówką serialu: to dawka muzycznej i kreskówkowej energii dla fanów uroczych niedźwiadków.

Premiera "Między nami, misiaczkami" już w poniedziałek 18 kwietnia o 14:25 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 14:25 w Cartoon Network.

