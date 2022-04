Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wywiad z wampirem" - stacja AMC prezentuje pierwsze zdjęcia 0

Już w tym roku stacja AMC zadebiutuje z nowym serialem będącym adaptacją popularnych książek autorstwa Anny Rice – "Wywiad z wampirem". Amerykańska stacja pokazała pierwsze zdjęcia promujące produkcję.

AMC jakiś czas temu nabyło prawa do adaptacji popularnej serii książek z wampirami. Zdecydowano się na realizację serialu Interview with the Vampire, który opowie nam historię Louisa i Lestata. W role wcielają się kolejno Jacob Anderson oraz Sam Reid. Pierwsza seria będzie miała premierę jeszcze w 2022 roku i złożona będzie z ośmiu odcinków.

Poniżej możecie rzucić okiem na pierwsze zdjęcia promujące serial:

Powieść "Wywiad z wampirem" to historia dziennikarza, który przeprowadza tytułową rozmowę z Louisem de Pointe du Lacem. Snuje on swoją opowieść o życiu i nieśmiertelności, wiecznym istnieniu, pożądaniu i tęsknocie. Jego jedyną podporą w niezrozumianym i nieakceptowanym świecie jest Claudia – ukochana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich nie tylko uczucie miłości, ale także nienawiści do własnego stwórcy – Lestata.

Będzie to druga adaptacja cenionej powieści. W 1994 roku powstał film w reżyserii Neila Jordana, w którym role Lestata de Lioncourta oraz Louisa de Pointe du Laca zagrali kolejno Tom Cruise i Brad Pitt.

Źrodło: AMC