Nowi bohaterowie w zwiastunie 2. sezonu serialu ''Dzicz'' 0

Po dwóch latach od premiery z nowymi odcinkami powraca survivalowy serial Dzicz. Platforma Amazon Prime Video opublikowała oficjalny zwiastun nowej serii, która zadebiutuje w przyszłym miesiącu.

fragment plakatu promującego serial ''Dzicz''

Dzicz opowiada o grupie nastolatek o różnym pochodzeniu, która walczy o przetrwanie na bezludnej wyspie. Gdy zagubione dziewczyny poznają nawzajem swoje sekrety i traumatyczne doświadczenia, rodzą się zarówno spięcia, jak i nowe przyjaźnie. W tej trzymającej w napięciu historii jest pewien haczyk… dziewczyny nie znalazły się na wyspie przypadkowo.

Znane nam już bohaterki wiedzą, że nie znalazły się na wyspie przypadkiem. Nadal jednak nie wiedzą jak się z niej wydostać. Na domiar tego dowiadują się, że nie są na wyspie same. Znajduje się na niej także inna grupa złożona z ośmiu chłopców, którzy poddawani są takiemu samemu eksperymentowi jak one. Drugi sezon ukaże nam jak oni poradzili sobie z przetrwaniem na wyspie i do czego doprowadzi połączenie obu grup.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera 2. sezonu serialu Dzicz już 6 maja 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon