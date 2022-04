Nadchodzi koniec ''Locke & Key'' - 3. sezon będzie finałowy 0

W tym roku po raz ostatni spotkamy się z rodzeństwem Locke. Netflix wraz z showrunnerami produkcji zdecydował o oficjalnym ogłoszeniu końca serialu.

fragment plakatu promującego serial ''Locke & Key''

Wypowiedź Carlton Cuse i Meredith Averill, showrunnerów Locke & Key świadczy o tym, iż od początku w planach były właśnie trzy sezony.

Kiedy zaczęliśmy prace nad serialem uznaliśmy, że trzy sezony to idealna długość, aby doprowadzić historię rodziny Locke i ich przygód w Keyhouse do satysfakcjonującego zakończenia – powiedzieli w wspólnym oświadczeniu showrunnerzy.

Fabuła serialu opiera się na graficznych powieściach Joe Hilla i Gabriela Rodrigueza. Całość opowiada o trójce rodzeństwa, których ojciec zostaje zamordowany w tajemniczych okolicznościach. Po jego śmierci rodzeństwo Locke’ów wraz z matką przeprowadza się do rodzinnego domu znanego jako KeyHouse, który okazuje się być pełen magicznych kluczy, prawdopodobnie powiązanych ze śmiercią ich ojca. Dzieci zaczynają poznawać różne klucze i ich unikalne właściwości, ale budzą przy tym tajemniczego demona, który nie poprzestanie na niczym, aby zdobyć klucze. To opowieść o dorastaniu, miłości, stracie i silnych więziach rodzinnych, a wszystko to z dużą dozą tajemnicy.

Drugi sezon Locke & Key zadebiutował w październiku 2021 roku, a finałowy pojawić na platformie ma się jeszcze w tym roku.

