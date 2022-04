Nowe nazwiska w obsadzie horroru ''All Fun and Games'' braci Russo

W kwietniu rozpoczęły się zdjęcia do nowego filmu od znanych światowych producentów – braci Anthony'ego i Joe Russo. Produkcja należy do gatunku horroru i powstaje pod tytułem All Fun and Games. Do obsady filmu dołączyło właśnie kilku nowych aktorów. Wśród nich Keith David, znany m.in. z filmu Atlas chmur.