Michael Bay o tym, dlaczego nie nakręcił jeszcze filmu superbohaterskiego

Michael Bay promuje swój najnowszy film zatytułowany Ambulans. Filmowiec ujawnił dlaczego nie chciałby przejąć steru nad projektem Marvela, DC czy nawet "Star Wars".

"Transformers: Ostatni Rycerz"

Michael Bay to gość, który jak najbardziej zna się na tworzeniu kasowych franczyz. To on przecież zapoczątkował serie "Bad Boys" oraz "Transformers". No właśnie – zapoczątkował. Tak naprawdę zaczynał od zera i nadał ton tym produkcjom. To jest główny powód, dla którego nie nakręcił widowiska dla Marvela czy DC:

Nie chodzi o to, że nie interesuje mnie Marvel. Jak mówi Ridley Scott, najbardziej skomplikowaną rzeczą dla reżysera i jednocześnie najfajniejszą jest budowanie świata. Nie jestem facetem, który zagłębia się w "Gwiezdne Wojny" Lucasa i robi "Gwiezdne Wojny Pięć". To nie ja. Nie jestem tym, który nakręci "Iron Man Seven". Nie jestem tym, który kręci "Batmana 10". Chcę robić swoje. Chciałbym zrobić coś z superbohaterem, ale chcę to zrobić na swoich warunkach i stworzyć swój własny świat.

Michael Bay to również twórca, który tworzy oryginalne historie, czego przykładem jest Ambulans, który możecie oglądać w polskich kinach.

