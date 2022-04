Don Cheadle wyreżyseruje serię dla Apple TV+ o liderze Czarnych Panter 0

Apple TV+ zamówiło nowy miniserial, który opowie historie amerykańskiego działacza społecznego i współzałożyciela Partii Czarnych Panter walczącej z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych.

Don Cheadle - "Kłamstwa na sprzedaż"

Miniserial będzie nosił tytuł "The Big Cigar" i jego głównym bohaterem będzie Huey P. Newton. Scenariusz skoncentruje się na okresie, w którym współzałożyciel Partii Czarnych Panter uciekł na Kubę po tym, jak stał się obiektem obławy w związku z morderstwem Kathleen Smith, nieletniej prostytutki.

"The Big Cigar" będzie składał się z sześciu odcinków. Studio Apple zaangażowało do tego projektu znanego hollywoodzkiego aktora Dona Cheadle’a, który co ciekawe będzie miał za zadanie wyreżyserować dwa pierwsze epizody. Będzie pełnił także funkcję producenta wykonawczego.

Aktualnie trwają negocjacje z aktorem, który miałby zagrać główną rolę. André Holland, czyli gwiazda oscarowego filmu Moonlight, stawiany jest w roli faworyta. Aktor prowadzi negocjacje z Apple. Jeśli finalnie zostanie zaangażowany, wówczas będzie to jego druga rola afroamerykańskiego aktywisty. W 2014 roku mogliśmy oglądać go w filmie Selma, gdzie sportretował postać Andrew Younga.

Scenariusz serialu zostanie napisany przez Jima Hechta i będzie bazował na artykule Playboya z 2013 roku – "The Big Cigar: How a Hollywood producer smuggled Huey Newton to Cuba", którego autorem był Joshua Bearman. Warto odnotować, że Bearman jest autorem artykułu "Escape from Tehran: How the CIA Used a Fake Sci-Fi Flick to Rescue Americans from Iran", który stał się podstawą scenariusza Chrisa Terrio, który napisał skrypt do oscarowego hitu Operacja Argo.

