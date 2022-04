Will Smith ukarany przez Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej 0

Will Smith nie obył się bez konsekwencji swoich działań na tegorocznym rozdaniu Oscarów. Zarząd Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosił, iż aktor otrzymał 10-letni zakaz wstępu na galę wręczenia najbardziej prestiżowych amerykańskich nagród filmowych.

Will Smith, ''Bright''

Zakaz ten wydano po tym, jak na tegorocznej 94. gali rozdania Oscarów Will Smith uderzył w twarz Chrisa Rocka za obrażenie jego żony. W trakcie rozdania Oscara dla najlepszego filmu dokumentalnego, na scenie zawitał Chris Rock, który postanowił rzucić kilka żartów. Jeden z nich dotyczył Jady Pinkett Smith. Komik zażartował, że jej fryzura to powód występu w filmie "GI Jane 2". W tym momencie na scenie pojawił się Smith i uderzył Rocka. Wydawało się, że to kolejny z żartów przygotowanych na potrzeby gali, jednak późniejsze słowa, w których laureat Oscara mówi, aby Rock "trzymał imię jego żony z dala od pieprzonych ust" raczej przeczą tym domysłom.

Szybko po tym wydarzeniu Smith wydał oświadczenie, w którym szczerze przeprosił Chrisa Rocka za swoje zachowanie. Zarząd Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydował się jednak ukarać aktora.

Tegoroczna Oscarowa gala odbyła się 28 marca. 1 kwietnia Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii. To jednak nie przeszkadzało mu w braniu udziału w rozdaniach nagród. Po decyzji Akademii jednak nie będzie mógł w nich uczestniczyć, aż do 2033 roku. Będzie mógł jednak być nominowany.

Smith, gdy dowiedział się o decyzji Akademii przyjął ją z pokorą mówiąc Akceptuję i szanuję decyzję Akademii.

Źrodło: Variety