Oficjalnie: AMC ogłosiło, że Walter White i Jesse Pinkman pojawią się w 6. sezonie "Zadzwoń do Saula" 0

To już pewne. Walter White i Jesse Pinkman pojawią się w 6. sezonie Zadzwoń do Saula. Informacja została potwierdzona przez stację AMC oraz twórców.

W 6. sezonie serialu Zadzwoń do Saula dojdzie do wydarzenia, na które czekali wszyscy fani uniwersum stworzonego przez Vince’a Gilligana. Walter White i Jesse Pinkman spotkają się z Saulem Goodmanem!

Vince Gilligan, twórca Breaking Bad i współtwórca Zadzwoń do Saula, powiedział jakiś czas temu, że byłoby wstydem dla spin-offu, którego gwiazdą jest Bob Odenkirk, aby zakończyć swój sześciosezonowy show bez pojawienia się Bryana Cranstona i Aarona Paula.

Zresztą do tej pory w Zadzwoń do Saula mieliśmy wiele powrotów. Mike Ehrmantraut oraz Gus Fring są w zasadzie pierwszoplanowymi postaciami spin-offu, a przecież to nie jedyni bohaterowie Breaking Bad, których mieliśmy okazję spotkać ponownie. Z zapowiedzi twórcy wynika, że oba seriale będą ze sobą jeszcze bardziej powiązane niż do tej pory.

Ostatni sezon Zadzwoń do Saula zostanie podzielony na dwie części, przy czym pierwsze siedem odcinków zostanie wyemitowanych w kwietniu i maju, a sześć ostatnich w lipcu i sierpniu. Startujemy 18 kwietnia.

Źrodło: AMC