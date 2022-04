Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: Sonic jest naprawdę szybki. Spektakularny start sequelu! 0

Nie było mowy o falstarcie. Sonic 2: Szybki jak błyskawica zalicza się świetny początek i pewnie wygrywa w weekend otwarcia w amerykańskim box office.

Paramount Pictures przewiduje 71 milionów dolarów w weekend otwarcia filmu Sonic 2: Szybki jak błyskawica, dzięki czemu z łatwością zostanie przekroczony wynik 58 milionów dolarów osiągnięty przez pierwszą część serii w 2020 roku.

Otwarcie jest naprawdę mocne. Nie dosyć, ze produkcja zaliczyła progres wynoszący 13 mln dolarów względem pierwszej odsłony, to jeszcze w znaczący sposób poprawiła przewidywania analityków, którzy prognozowali start na poziomie 50-55 mln dolarów. Sonic 2: Szybki jak błyskawica między innymi ustanowił nowy rekord największego krajowego weekendu dla filmu opartego na grze wideo.

Co ciekawe będzie to pierwszy film z kategorią PG od czasu Krainy lodu 2, który zaliczył otwarcie powyżej 70 mln dolarów. Jeśli z listy usuniemy filmy animowane, wówczas będziemy musieli się cofnąć aż do widowiska Harry Potter i Książę Półkrwi, które w 2009 roku wystartowało z 77,8 milionami dolarów.

A to na pewno nie koniec kinowych podbojów niesamowicie szybkiego jeża!

Źrodło: The Numbers