Jedna z legend telewizji i człowiek odpowiedzialny za kultową produkcję HBO, czyli Larry David będzie miał po raz kolejny okazję wcielić się w bohatera serialu komediowego Pohamuj entuzjazm. HBO zdecydowało się na zamówienie 12. sezonu cenionej produkcji.

Jak zwykle, jeśli Larry ma pomysł, który go ekscytuje, zrobimy więcej. Właśnie tak to sobie wyobrażam.

tak w lutym mówił Casey Bloys, dyrektor do spraw treści HBO i HBO Max