Sam Elliott przeprasza za niepochlebne wypowiedzi o filmie "Psie pazury" 0

Jakiś czas temu Sam Elliott wzbudził niemałe kontrowersje swoimi niepochlebnymi wypowiedziami na temat filmu Psie pazury. Teraz aktor postanowił przeprosić.

Sam Elliott - "Bohater"

Psie pazury to western w reżyserii Jane Campion, który można uznać za największego przegranego tegorocznych Oscarów. Film zdobył 12 nominacji do statuetki, jednak finalnie to tylko reżyserka wyszła z nagrodą.

Wracając jednak do Sama Elliotta. Kilka dobrych tygodni temu wyjawił, że nie lubi tego filmu, ponieważ chodzi w nim tylko o homoerotyczne napięcie. Nazwał go nawet "kawałkiem gówna". Wyśmiał również recenzję zamieszczoną w "Los Angeles Times", gdzie napisano, że Psie pazury to "twórcza reinterpretacja oraz podkopywanie amerykańskiego mitu". Skrytykował również mit samotnego kowboja, który nie do końca pasował jego własnym doświadczeniom, które nabył w trakcie pobytu w Teksasie.

Teraz w trakcie panelu dyskusyjnego ponownie został zapytany o ten film:

Powiedziałem w podcaście WTF, że uważam Jane Campion za genialną reżyserkę. Ccę przeprosić obsadę "Psich pazurów", wszystkich wspaniałych aktorów. A w szczególności Benedicta Cumberbatcha. Nie mówiłem o nim zbyt dobrze. Nie wyraziłem tego zbyt dobrze. Powiedziałem kilka rzeczy, które zraniły ludzi i czuję się z tego powodu okropnie. Społeczność gejowska była dla mnie niesamowita przez całą moją karierę. Mam na myśli całą moją karierę, zanim zaczęła się w tym mieście. Przyjaciele na każdym poziomie. Przepraszam, jeśli skrzywdziłem któregoś z nich. Lub kogokolwiek innego z powodu słów, które użyłem.

Sam Elliott to aktor doskonale znany fanom gatunku. Jego ostatnim wyczynem aktorskim jest serial 1883, gdzie gra zatwardziałego weterana wojny secesyjnej, który wraz z rodziną Duttonów przewodzi grupie europejskich imigrantów.

Źrodło: Deadline