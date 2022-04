Czy David Lynch zadebiutuje z nowym filmem w Cannes? 1

W czwartek poznamy oficjalną selekcję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Powoli zaczynają dobiegać do nas bardzo interesujące informacje dotyczące reżyserów, którzy we Francji mogą zadebiutować z nowymi filmami. Nieoczekiwanie wśród nich jest David Lynch!

David Lynch

Wiele źródeł zaczęło podawać informację, że w Cannes obecny będzie David Lynch ze swoim nowym, tajemniczym projektem filmowym. Na ekranie ma pojawić się Laurę Dern – nie wiadomo czy jest to rola pierwszoplanowa czy drugoplanowa, a może zwykły epizody – oraz kilku innych aktorów znanych z produkcji legendarnego filmowca. Z pewnością będziemy się temu przyglądać i z wielką niecierpliwością wyczekiwać canneńskiego line-upu.

Wiemy już natomiast, że na tę skąpaną w słońcu uroczystość trafi kilka głośnych filmów z amerykańskich wytwórni. Wśród nich jest między innymi animacja Buzz Astral, Top Gun: Maverick w reżyserii Josepha Kosińskiego. Swoją chwilę ma mieć na festiwalu także Tom Cruise. Dodatkowo widzowie będą mogli obejrzeć nowy film Baza Luhrmanna, czyli Elvis.

Z innych ciekawych tytułów, które mogą (ale oczywiście nie muszą, zagadka będzie nierozwiązana do czwartku) pojawić się w Cannes są "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Showing Up" z Michelle Williams, "Broker" w reżyserii zdobywcy Złotej Palmy Hirokazu Kore-edy czy "Decision to Leave" Parka Chan-wooka.

Źrodło: Variety