Klimatyczny teaser serialowego ''Wywiadu z wampirem'' 0

Po niedawno opublikowanej porcji zdjęć, przyszedł czas na materiał wideo. Stacja AMC, dla której powstaje serialowy Wywiad z wampirem opublikowała krótki, ale bardzo klimatyczny teaser.

serial ''Wywiad z wampirem''

Poniższe wideo nie ukazuje nam niestety sylwetek głównych bohaterów. Jedno z ujęć daje nam jednak pogląd na dwie, ustawione koło siebie trumny. Możemy się domyślać, że to miejsca dziennego spoczynku Louisa i Lestata.

Oprócz tego materiału stacja opublikowała także oficjalne logo serialu, które prezentuje się właśnie tak:

Stacja AMC jakiś czas temu nabyła prawa do adaptacji popularnej serii książek z wampirami autorstwa Anne Rice. Pierwszym zrealizowanym na ich podstawie serialem jest właśnie Wywiad z wampirem. Produkcja ta opowie nam historię Lestata i Louisa. W bohaterów tych wcielają się odpowiednio Jacob Anderson i Sam Reid.

Serial Wywiad z wampirem składać ma się z ośmiu odcinków. Jego premiera jak potwierdza stacja jesienią tego roku.

Powieść Wywiad z wampirem to historia dziennikarza, który przeprowadza tytułową rozmowę z Louisem de Pointe du Lacem. Snuje on swoją opowieść o życiu i nieśmiertelności, wiecznym istnieniu, pożądaniu i tęsknocie. Jego jedyną podporą w niezrozumianym i nieakceptowanym świecie jest Claudia – ukochana kobieta zaklęta w ciele dziecka. Łączy ich nie tylko uczucie miłości, ale także nienawiści do własnego stwórcy – Lestata.

