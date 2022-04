Justin Bartha powraca do świata ''Skarbu narodów'' 0

Justin Bartha, aktor który w dwóch pełnometrażowych filmach należących do serii Skarb narodów wcielił się w postać Riley’a Poole’a, w powstającym dla Disney+ serialu powtórzy swoją rolę.

Justin Bartha, film ''Skarb narodów''

Bartha dołączył do obsady serialu National Treasure, który to jest już na etapie produkcji. Jak na razie z podanych informacji wynika, iż wystąpi on gościnnie. Jakiś czas temu mieliśmy też okazję zapoznać się z pierwszym zdjęciem z planu. Dla zainteresowanych: https://fdb.pl/wiadomosci/47597-pierwsze-oficjalne-zdjecie-z-serialowego-skarbu-narodow

Produkcja ma być rozszerzeniem filmowej serii prowadzonej przez Nicolasa Cage'a. Główna bohaterka to Jess Morales, którą portretuje Lisette Alexis. To dwudziestoletnia marzycielka, która wraz z różnorodną grupą przyjaciół wyrusza na przygodę życia, aby odkryć tajemniczą historię swojej rodziny i ocalić zaginiony panamerykański skarb.

W obsadzie serialu są także Lyndon Smith jako agent FBI Ross, Jake Austin Walker jako Liam i Catherine Zeta-Jones jako Billie, poszukiwaczka skarbów i bizneswoman, która również poszukuje wspomnianego skarbu oraz Zuri Reed, Jordan Rodrigues i Antonio Cipriano. Za scenariusz serialu odpowiadają twórcy oryginału – Marianne i Cormac Wibberley’owie. Pełnią oni także funkcję producentów wykonawczych wraz z Jerrym Bruckheimerem.

Premiera serialu National Treasure zaplanowana jest na 2023 rok.

Źrodło: Dark Horizons