Salma Hayek zastąpi Thandiwe Newton w filmie "Magic Mike’s Last Dance" 0

Thandiwe Newton nie wystąpi w filmie "Magic Mike’s Last Dance". Jej miejsce zajmie Salma Hayek.

Salma Hayek - "Bodyguard i żona zawodowca"

Thandiwe Newton podjęła trudną decyzję o odejściu z produkcji "Magic Mike’s Last Dance" Warner Bros. Pictures, aby zająć się sprawami rodzinnymi – czytamy w oficjalnym oświadczeniu wytwórni. Jej rolę przejęła Salma Hayek. Aktualnie zdjęcia trwają w Londynie.

"Magic Mike’s Last Dance" będzie filmem, którego premiera będzie miała miejsce na platformie streamingowej HBO Max. Channing Tatum powróci do roli striptizera Mike’a Lane’a – postać została luźno oparta na doświadczeniach Tatuma, który miał okazję pracować, jako striptizer na Florydzie. Szczegóły fabuły nie są jeszcze znane w przypadku "Magic Mike’s Last Dance", ale można bezpiecznie założyć, że film zakończy historię Magicznego Mike’a.

Pierwszy film zatytułowany Magic Mike zarobił 167 milionów dolarów, co zaowocowało sequelem Magic Mike XXL, którego premiera miała miejsce w 2015 roku.

Reżyserem filmu wieńczącego trylogię o Mike’u jest Steven Soderbergh, który powróci na to stanowisko – to właśnie on nakręcił pierwszą część. Gregory Jacobs stanął za kamerą pierwszego sequelu.

Na razie data premiery "Magic Mike’s Last Dance" nie jest znana.

Źrodło: The Hollywood Reporter