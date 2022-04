"Inspektor George Gently" - nowy serial detektywistyczny na kanale Epic Drama 0

W maju tego roku na antenie Epic Drama będzie miał premierę serial detektywistyczny Inspektor George Gently. Jest to telewizyjna adaptacja serii powieści autorstwa Alana Huntera.

"Inspektor George Gently"

Serial został napisany przez wielokrotnie nagradzanego scenarzystę serialu Our Friends In The North, Petera Flannery'ego. W roli głównej występuje brytyjski aktor Martin Shaw, znany z ról w serialach The Professionals oraz Sędzia John Deed. Premierowy odcinek serii zostanie wyemitowany 7 maja o godzinie 19:30 na kanale Epic Drama.

Wielka Brytania, 1964 rok: to czas, kiedy granica między stróżami prawa a przestępcami coraz bardziej się zaciera, a rozpowszechniający się handel narkotykami na zawsze zmienia oblicze organów bezpieczeństwa. Jest to również czas, kiedy brytyjska młodzież stoi u progu rewolucji społecznej i seksualnej. Inspektor George Gently jest jednym z niewielu dobrych ludzi w Scotland Yardzie. Jego moralność jest coraz rzadziej spotykaną wartością w policji, w której korupcja staje się powszechna i niekontrolowana.

Jednak jego niestrudzony pościg za osławionymi gangsterami, takimi jak Joe Webster (Phil Davis, Samotnia), prowadzi do zabójstwa jego ukochanej żony, Isabelli – zabójstwa zaaranżowanego przez samego Webstera w akcie zemsty na Gentlym. Pogrążony w żałobie inspektor dowiaduje się o morderstwie młodego motocyklisty Johnny’ego Listera (Christian Cooke, Gdzie serce twoje), który należał do narkotykowej szajki z Northumberland. Wszystko wskazuje na to, że za zbrodnią również może stać Webster. Inspektor Gently nalega, by powierzono mu tę sprawę i decyduje, że będzie ona ostatnią.

W Northumberland George rozpoczyna współpracę z upartym młodym detektywem Bacchusem, który jest przekonany, że głównym podejrzanym o zabójstwo Johnny’ego Listera jest Ricky Deeming – charyzmatyczny przywódca gangu motocyklistów "Defenders". Jednak w miarę jak sprawa coraz bardziej się komplikuje, Gently musi zdecydować, czy zaufać Bacchusowi – niewykluczone, że i jego, porywczego, ambitnego sierżanta, skusiła korupcyjna droga, którą podąża tak wielu jego rówieśników. Gdy sprawa osiąga nieoczekiwany punkt kulminacyjny, inspektor zaczyna czuć, że jego sposób działania jest potrzebny policji bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – i być może nie jest jednak gotowy, by uznać to zadanie za swoje ostatnie…

Serial Inspektor George Gently składa się z 90-minutowych odcinków, z których każdy koncentruje się na innej sprawie. Premiera dwóch odcinków pierwszej serii już 7 maja, w sobotę, o 19:30 na kanale Epic Drama. Tydzień później, 14 maja, o godz. 19:30 wyemitowany zostanie 3. odcinek, z kolei o godz. 21:30 czeka nas premiera drugiego sezonu.

Źrodło: Epic Drama