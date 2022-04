Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Crimes of the Future" - hipnotyzujący, intrygujący i niepokojący zwiastun nowego filmu Davida Cronenberga 1

David Cronenberg powraca z nowym filmem. W sieci pojawił się teaserowy zwiastun promujący film Crimes of the Future.

fragment plakatu "Crimes of the Future"

Crimes of the Future to nowe dzieło legendarnego kanadyjskiego reżysera filmowego Davida Cronenberga. Produkcja zaliczy swój światowy debiut na Międzynarodowym Festiwalu w Cannes, gdzie będzie prezentowana w Konkursie Głównym.

Poniżej prezentujemy Wam teaserowy zwiastun oraz plakat promujące widowisko wizjonerskiego filmowca.

Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, w której ludzkość uczy się dostosowywać do syntetycznego otoczenia. Ewolucja przenosi ludzi poza ich naturalny stan i przechodzi w metamorfozę, która zmienia ich biologiczny skład. Podczas gdy niektórzy przyjmują nieograniczony potencjał transhumanizmu, inni próbują go nadzorować.

Saul Tenser – to performer, który wraz ze swoją partnerką Caprice, zamierza przeprowadzić dla swoich fanów niesamowity spektakl w czasie rzeczywistym, podczas, którego jego wierni zwolennicy mogą podziwiać, jak w jego ciele zachodzić będą zmiany poprzez wszczepienie sobie nowych elementów i organów. Jednak biorąc pod uwagę zarówno rząd, jak i dziwną subkulturę, Tenser jest zmuszony zastanowić się, jak powinien wyglądać jego najbardziej szokujący występ ze wszystkich dotychczasowych.

W obsadzie aktorskiej między innymi Viggo Mortensen, Léa Seydoux i Kristen Stewart.