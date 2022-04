Nowy zwiastun ''Candy'' - serialu o słynnej morderczyni z Teksasu 0

Platforma Hulu opublikowała nową zapowiedź limitowanego serialu Candy. Produkcja ta przybliży nam prawdziwą historię morderczyni Candy Montgomery.

serial ''Candy''

Candy Montgomery to morderczyni z Teksasu, która zabiła siekierą swoją własną przyjaciółkę Betty, kiedy ta dowiedziała się, że ma romans z jej mężem. Nic nie wskazywało na to, iż Candy nosi w sobie takie zamiary. Kobieta z pozoru miała ułożone życie – mąż, dzieci, dom, wraz z mężem i przyjaciółmi brała czynny udział w lokalnej kościelnej społeczności. To wszystko jednak męczyło ją, presja konformizmu odcisnęła na niej swoje piętno. Betty chciała wolności, a ta doprowadziła ją do morderstwa. Do wydarzenia tego doszło w latach 80. ubiegłego wieku.

Poniższa zapowiedź daje nam spojrzenie na rolę jaką Candy pełniła w małej społeczności w jakiej żyła i na jej przyjaźń z Betty Gore. Widzimy także jej przeobrażenie w zabójczynię, która stara się jak najlepiej ukryć swoją zbrodnię.

Scenariusz Candy napisała Robin Veith. W obsadzie znajdują się Jessica Biel, Melanie Lynskey, Pablo Schreiber, Timothy Simons i Raúl Esparza.

Premiera Candy 9 maja 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon