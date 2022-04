Netflix nabywa prawa do komedii akcji ''The Man from Toronto'' 0

Netflix nabył prawa do oczekującego na swoją premierę filmu The Man From Toronto, za produkcję którego odpowiada Sony Pictures. To komedia pomyłek z aktorką znaną z serialu Stewardesa.

film ''Wieczorówka''

Film na swoją premierę czeka już od ponad dwóch lat. Pierwotnie wejść do kin miał w 2020 roku, jednak z powodu pandemii koronawirusa przesunięto jego debiut. Następna data wyznaczona na 2021 rok również nie doszła do skutku. Ostatnią informacją odnośnie premiery komedii był sierpień tego roku. Sony jednak jak widać postanowiło zmienić decyzję i sprzedać prawa do filmu amerykańskiemu gigantowi streamingowemu. Oznacza to, iż The Man From Toronto zadebiutuje wyłącznie na platformie Netflix. Serwis utrzymuje sierpniową datę premiery, tak więc produkcja pojawi się w nim już za 4 miesiące.

Dokładna data premiery filmu na Netflix to 12 sierpnia. Punktem wyjścia fabuły filmu jest tożsamościowa pomyłka. W wypożyczalni Airbnb dochodzi do pomyłki. Najsłynniejszy zabójca na świecie znany jako tytułowy Człowiek z Toronto zostaje pomylony z pewną niezgułą z Nowego Jorku.

W rolach głównych występują Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco oraz Jasmine Mathews, Ellen Barkin, Lela Loren, Pierson Fode i Jencarlos Canela. Film wyreżyserował Patrick Hughes, mający na swoim koncie Bodyguarda Zawodowca oraz Niezniszczalnych 3.

Źrodło: Deadline