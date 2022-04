Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zaktualizowany kostium "Batmana" Michaela Keatona - zobaczcie jak będzie prezentował się we "Flashu" 0

Nowe zdjęcia promocyjne z filmu Flash pozwala nam rzucić okiem na kostium Mrocznego Rycerza, który jeszcze raz zostanie założony przez Michaela Keatona.

Do tej pory w mediach społecznościowych mogliśmy zobaczyć kilka zdjęć kaskadera w kostiumie zastępującego Michaela Keatona, jednak wydaje się, że nowa fotka to oficjalne ujęcie samego aktora i prawdopodobnie zostanie wykorzystane w celach marketingowych. Nowy kostium jest bardzo podobny do tego z filmów Tima Burtona o Batmanie, ale zdecydowanie wygląda na nieco bardziej opływowo i mniej gumowo. Zresztą zobaczcie sami i oceńcie odzienie Rycerza z Gotham.

Ezra Miller ponownie wcieli się w rolę Barry’ego Allena (aczkolwiek nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli będzie to jego ostatni występ w DC Extended Universe). W projekcie dołączyli do niego Sasha Calle jako Supergirl, Kiersey Clemons jako Iris West, Ben Affleck jako Bruce Wayne/Batman, no i oczywiście wspomniany Michael Keaton. Oczekuje się, że Michael Shannon i Antje Traue powrócą jako generał Zod i Faora z Człowieka ze stali.

Solowy film o najszybszym człowieku na Ziemi trafi do kin 23 czerwca 2023 roku.

Źrodło: ComicBookMovie