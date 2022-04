Hari Nef także w gwiazdorskiej obsadzie "Barbie" 0

Obsada aktorska filmu o lalce Barbie rośnie w siłę. Do gwiazdorskiej obsady dołączyła kolejna aktorka!

Hari Nef - "I tak po prostu..."

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że w filmie "Barbie" wystąpi Will Ferrell. Nie jest to jedyne nazwisko, które w tym tygodniu dołączyło do gwiazdorskiej obsady nowego filmu w reżyserii Grety Gerwig. Na ekranie pojawi się także Hari Nef, którą z pewnością kojarzą fani serialu I tak po prostu… – nowego rozdziału kultowego serialu HBO, Seks w wielkim mieście. Jej przełomową rolą był natomiast występ w serialu Amazona – Transrodzic.

Warto odnotować, że Hari Nef została pierwszą jawnie transpłciową kobietą, która pojawiła się na okładce dużego brytyjskiego magazynu. W 2018 roku Nef zagrała główną rolę w komediowym thrillerze Sama Levinsona – Assassination Nation.

Wcześniejszymi gwiazdami, które zostały zakontraktowane do udziału w projekcie "Barbie" były Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, America Ferrera, Simu Liu oraz Alexandra Shipp. Tak, jak wcześniej wspomniałem reżyseruje Greta Gerwig, która napisała także scenariusz do spółki ze swoimi partnerem, Noah Baumbachem.

Warner Bros. Pictures nie wyjawił w jaką rolę na ekranie wcieli się Hari Nef. Produkcja "Barbie" rozpoczęła się na początku tego roku w Londynie. Premiera filmu planowana jest na 2023 rok.

