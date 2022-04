Twórca ''Blue Bayou'' reżyserem historycznego dramatu z Jasonem Momoą 0

Justin Chon odpowiedzialny za dobry amerykański dramat Blue Bayou podjął współpracę z platformą Apple TV+. Chon oficjalnie ogłoszony został reżyserem dwóch pierwszych odcinków historycznego dramatu Chief of War.

Justin Chon, film ''Blue Bayou''

Filmowiec objął także funkcję producenta wykonawczego. Chon będzie pracował z przeżywającym obecnie swój świetny czas w aktorskiej karierze – Jasonem Momoą, który również zaangażowany jest w produkcję od strony technicznej. Showrunnerem został zaś Doug Jung pracujący m.in. przy serialu Gra pozorów.

Serial Chief of War zaprezentować ma nam epicką historię o zjednoczeniu i kolonizacji Hawajów opowiedzianą z punktu widzenia rdzennych mieszkańców tego regionu. Momoa wcielić ma się w wojownika, który stanie się obiektem przepowiedni o wielkim bohaterze. Akcja serialu przeniesie nas do końca XVIII wieku.

Momoa już wcześniej współpracował z platformą Apple TV+ przy serialu See, który doczekał się już dwóch serii i odnowienia na trzeci sezon. Aktora w najbliższym czasie ujrzymy także na dużym ekranie w filmie Aquaman and the Lost Kingdom. Niedawno dołączył także do obsady dziesiątej części Szybkich i wściekłych i przygodowej komedii Francisa Lawrence Slumberland.

