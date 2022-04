Zabawny i nie tylko - oto teaser "Thor: Love and Thunder" 0

Thor: Love and Thunder już za kilka miesięcy zawita do kin na świecie. Marvel Studios właśnie dzisiaj postanowił rozpocząć na poważnie promocję widowiska i zaprezentował nam pierwszy teaserowy zwiastun filmu!

Film przedstawia Thora (Chris Hemsworth) w podróży niepodobnej do niczego, z czym kiedykolwiek miał do czynienia – w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca znany jako Gorr the God Butcher (Christian Bale), który dąży do zagłady bogów. Aby zwalczyć zagrożenie, Thor korzysta z pomocy Walkirii (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i byłej dziewczyny Jane Foster (Natalie Portman), która – ku zaskoczeniu Thora – w niewytłumaczalny sposób dzierży magiczny młot Mjolnir. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Gorra the God Butchera i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Widowisko wyreżyserował Taika Waititi. Premiera 8 lipca.

Źrodło: Marvel Studios