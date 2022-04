"Rodzina Addamsów 2" - najzabawniejsza upiorna rodzinka powraca na DVD i Blu-Ray 0

Morticia i Gomez są zrozpaczeni tym, że ich dzieci tak szybko dorastają. Nastolatkowie nie uczestniczą w rodzinnych obiadach i są całkowicie pochłonięci swoimi sprawami. Aby odzyskać dawną więź, rodzice postanawiają spakować Wednesday, Pugsleya oraz Wujka Festera i wyruszyć na wspólne wakacje nawiedzonym kamperem! Czy coś może pójść nie tak? Premiera nowych przygód rodziny Addamsów na Blu-ray i DVD już 27 kwietnia.

U Addamsów daje o sobie znać konflikt pokoleń. Etap buntu nie omija dorastających Wednesday i Pugsleya. Choć Addamsowie niekoniecznie wpisują się w model tradycyjnej rodziny, nawet Morticię martwi, że dzieci po raz kolejny nie stawiają się na kolacji. Jak na powrót wzniecić ogień w rodzinnym ognisku i podtrzymać więzy? Gomez wpada na genialny pomysł – wspólne wakacje i podróż nawiedzonym kamperem przez całą Amerykę! Nie będzie to jednak zwykła wycieczka krajoznawcza, gdyż na Addamsów czeka ogrom okropnie obłędnych przygód, które sprawią, że włosy staną dęba na głowie nawet Kuzynowi Coś.

Kiedy parę lat temu twórcy decydowali się na wskrzeszenie historii Addamsów, mieli w planach przede wszystkim przedstawienie tej pełnej niepokojących tajemnic i niebanalnego uroku rodziny nowemu pokoleniu. Dość nieoczekiwanie jednak okazało się, że film zyskał niezwykłą popularność także wśród starszych widzów, którzy pamiętali wcześniejsze odsłony. Nic więc dziwnego, że decyzja o stworzeniu kontynuacji padła bardzo szybko. Jak się też okazało zapał, z jakim wszyscy zaangażowani przystąpili do pracy był tak wielki, że nawet pomimo niesprzyjających okoliczności, jakimi stał się wybuch pandemii, film udało się zrealizować niezwykle sprawnie. To efekt wielkiej miłości nie tylko do poprzedniego filmu, ale i do samych Addamsów.

Zrobiliśmy to naprawdę szybko. Cały zespół chciał wrócić do tego projektu. Praca z reżyserem, Conradem Vernonem była dla wszystkich przyjemnością, a bracia Danna byli chętni, by napisać jeszcze więcej muzyki. Naprawdę byliśmy przekonani, że stworzenie kolejnego filmu jest możliwe, potrzebowaliśmy jedynie dobrego scenariusza. Napisanie świetnej historii jest trudną rzeczą, ale skoro Wednesday jest tak silnym charakterem, wpadliśmy na pomysł zbudowania tej narracji właśnie wokół niej.

mówi producentka filmu, Gail Berman

Tworzenie sequeli, które będą satysfakcjonujące dla fanów nigdy nie należy do najprostszych zadań, ale w przypadku rodziny Addamsów jest to jeszcze trudniejsze. Jak stworzyć nowy scenariusz zachowując wszystkie właściwości tych nietuzinkowych postaci, które widzowie tak bardzo lubią? Jak sprawić żeby ani Gomez, ani Morticia, ani Wednesday, ani Pugsley, ani Wujek Fester, ani żadna inna ze znanych już dobrze widzowi postaci nie straciła swojego animuszu?

Ostateczny rezultat jest efektem współpracy grupy scenarzystów. Pomysł pogłębionej eksploracji postaci Wednsdey rozwijał się podczas długich dyskusji. Tam też zrodził się pomysł opowieści o wyprawie nawiedzonym kamperem po Stanach Zjednoczonych. Ponieważ interakcje Addamsów ze zwykłymi śmiertelnikami od zawsze były niezwykle ważnym elementem narracji, pomysł na wycieczkę okazał się znakomitym sposobem na nieustanną konfrontację tych dwóch światów.

Ale wyniesienie historii Addamsów poza ich dom wydaje się ryzykowne. Ten dom przecież od zawsze był kolejnym bohaterem opowieści. Kamper, którym poruszają się Addamsowie również nie mógł należeć do najzwyklejszych pojazdów. Jak zauważa Berman:

Największą siłą Addamsów nie jest to, że są po prostu inni, ale że są inni pośród zwykłych ludzi. Pomysł na opuszczenie domu i przejażdżkę kamperem wydawał się znakomity, ale i niezwykle ryzykowny. Rozwiązaniem więc okazało się, najprościej mówiąc, zamknąć ten ich upiorny dom w samochodzie.

To sprawiło, że pomimo nowych kreatywnych rozwiązań narracyjnych, wszystkie najważniejsze elementy opowieści o Addamsach są tutaj na miejscu. Każdy z członków rodziny zachowuje swoje unikalne cechy charakteru, jednocześnie ich współdzielona upiorna dziwność jest stale konfrontowana ze zwykłością codziennego świata. A nawet kamper, który już na pierwszy rzut oka nie wygląda na zwykły pojazd, potrafi zaskoczyć, gdy stopniowo odkrywamy jak straszne tajemnice w sobie ukrywa!

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY i DVD:

Jesteśmy Addamsami

Odwaga do bycia dziwakiem

Lista wycieczkowa rodziny Addamsów

