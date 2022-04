Dzień Ziemi 2022 – jakie dokumenty warto obejrzeć? 0

Międzynarodowy Dzień Ziemi, przypadający na 21 kwietnia, to doskonała okazja do zastanowienia się nad skomplikowaną relacją człowieka z planetą. Dokumenty, emitowane w ramach tej inicjatywy, z pewnością pomogą w lepszym zrozumieniu ekologicznego wyzwania ludzkości. Wiele złożonych i niezwykle ważnych tematów, jak zrównoważony rozwój czy składające się na zmiany klimatu sprzężenia zwrotne, przybliżą tytuły przygotowane przez kanał National Geographic.

Międzynarodowy Dzień Ziemi odbywa się w tym roku pod hasłem "Zainwestuj w naszą Planetę". I o ile w odniesieniu do przedsiębiorców i państwowych władz wzywa do poszukiwania i finansowania zrównoważonych rozwiązań, o tyle w zaciszu naszego własnego domu może motywować do zainwestowania czasu w lepsze zrozumienie gospodarki przyszłości i wyzwań naszego ekosystemu. Na tę okazję kanał National Geographic przygotował wyjątkowe produkcje, jak seria "Budując przyszłość", tłumacząca ideę zrównoważonej architektury i miast przyjaznych środowisku. Na widzów czeka też premiera filmu "Alarm dla Ziemi", który pozwoli lepiej zrozumieć możliwe scenariusze na przyszłość naszej Planety. Nie zabraknie również produkcji poświęconych najpiękniejszym miejscom i zjawiskom naturalnym oraz filmowego portretu niezwykłej aktywistki i ikony, Jane Goodall, która od lat inspiruje tłumy. Te dokumenty powstały po to, by ułatwić odnalezienie wspólnego języka z Matką Ziemią.

BUDUJĄC PRZYSZŁOŚĆ

Premiery w środy od 20 kwietnia o godz. 22.00 w National Geographic

Twórcy programu przemierzyli świat w poszukiwaniu innowacyjnych i praktycznych budowli, wzniesionych w poszanowaniu dla lokalnego krajobrazu, kultury i przyrody. Globalne ocieplenie i niedobór surowców popychają nas w stronę bardziej zrównoważonego i etycznego budownictwa. Eksperci przyglądają się więc rozwiązaniom architektonicznym, które w rewolucyjny, a zarazem praktyczny sposób odpowiadają na potrzeby współczesności. Widzowie zobaczą m.in. szkocką wyspę, na której działa pewien popularyzator ekologicznego budownictwa z Kanady oraz wyjątkowe miasta Loos-en-Gohelle i Turyn, czyli przyjazne środowisku metropolie, które przeszły długą drogę transformacji z betonowych dżungli.

ALARM DLA ZIEMI

Premiera w sobotę 23 kwietnia o godz. 21.00 w National Geographic

O globalnym ociepleniu słyszał chyba każdy, ale niewiele osób wie, że to zabójcze dla środowiska zjawisko wzmacniają sprzężenia zwrotne dodatnie. W tym wyjątkowym programie czołowi klimatolodzy wraz ze znanymi aktywistami, takimi jak Dalajlama, Greta Thunberg, Jane Fonda czy Richarda Gere wyjaśniają, na czym polega to enigmatyczne zjawisko. Wspólnie szukają odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób działalność człowieka uruchamia niebezpieczne procesy, które kierują nas do miejsca, z którego nie będzie już powrotu. Program skupia się na badaniu czterech głównych obszarów oddziaływania sprzężenia zwrotnego: lasach, wiecznej zmarzlinie, promieniowaniu słonecznym i atmosferze. W programie zobaczymy protesty klimatyczne z różnych części świata. Czy mamy jeszcze szansę zatrzymać ten dramatyczny cykl?

UKRYTE PIĘKNO EUROPY: POLSKA

Emisja w sobotę 23 kwietnia o godz. 15.00 w National Geographic Wild

Z powierzchni Europy właściwie zniknęły prastare krajobrazy, ale ich pozostałości można jeszcze zobaczyć w Polsce. Nasz kraj zachwyca bogatą mozaiką siedlisk przedstawicieli wielu gatunków. Zamieszkują one bujne lasy, rozległe niziny i górskie szczyty. Dzikie zwierzęta muszą jednak walczyć o przetrwanie. Birkuty toczą bój o śniadanie, doświadczeni łowcy dostosowują się do trudnych warunków, a sprytna gąsienica osiąga zawrotną wysokość.

WODOSPADY WIKTORII: AFRYKAŃSKI RAJ

Emisja w sobotę 30 kwietnia o godz. 15.00 w National Geographic Wild

Wodospady Wiktorii są niczym potężna lśniąca chmura unosząca się nad ziemią. Miejscowa ludność nazwała je „Dymem, Który Grzmi”. Zjawiskowe wodospady na rzece Zambezi można zobaczyć z odległości nawet 30 kilometrów. W porze suchej z oddalonego o 100 kilometrów Parku Narodowego Hwange przybywają tu stada słoni. Widok tych potężnych zwierząt przeprawiających się przez rzekę zachwyca swoim majestatem. Ta pełna zapierających dech w piersiach ujęć seria zabiera widzów na południe Afryki, by uchwycić największy skarb naturalny Zambii i związany z nim ekosystem.

JANE GOODALL: NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ

Emisja w niedzielę 24 kwietnia o godz. 14.00 w Nat Geo People

Film przedstawia bogaty, czterdziestoletni dorobek dr Goodall, której praca, nowatorskie podejście i status międzynarodowej ikony całkowicie zmieniły nasze podejście do ekologii, obserwacji życia dzikich zwierząt i ochrony środowiska. Film jest kameralnym zapisem ewolucji sylwetki Goodall, niegdyś pochłoniętej badaniami naukowymi, a obecnie aktywistki inspirującej tłumy. Ukazane w filmie zdjęcia i nagrania filmowe zarejestrowane na przestrzeni 70 lat odzwierciedlają jej pasję i zaangażowanie w ratowanie dzikich zwierząt. To wytrwałość sprawiła, że Jane stała się nie tylko jedną z najbardziej wpływowych rzeczniczek ochrony dzikich zwierząt, ale też osobą, która zaktywizowała młode pokolenie do podjęcia działań, mogących przynieść realną zmianę. W filmie wystąpili również m.in. książę Harrry, który stał się orędownikiem ekologii i rzecznikiem globalnych działań na rzecz ochrony środowiska, oraz James Baker, były sekretarz stanu USA, który za pracę na rzecz szympansów otrzymał pierwszą nagrodę International Conservation Award Instytutu Jane Goodall.

Źrodło: ngc.natgeotv.com