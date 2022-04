"Thor: Love and Thunder" - znakomita oglądalność pierwszego zwiastuna 0

Marvel Studios ma przed sobą premierę potencjalnego finansowego hitu, którym niewątpliwe może być widowisko Thor: Love and Thunder. Zainteresowanie filmem jest ogromne o czym świadczy oglądalność pierwszego zwiastuna superprodukcji.

Marvel Studios w końcu zadebiutowało z pierwszym materiałem zwiastującym nadejście kolejnego filmu o Thorze. Zapowiedź filmu Thor: Love and Thunder obejrzano 209 milionów razy na wszystkich platformach cyfrowych w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery!

Oczywiście do wyników rekordzistów trochę brakło, ale i tak wynik nowego Thora jest imponujący. Dla porównania tak prezentują się wyniki tytułów, którym udało się osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty:

Jeśli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście tej kolorowej i beztroskiej zapowiedzi w rytmach coveru klasyka "Sweet Child O’ Mine", to szybko nadrabiajcie:

Film przedstawia Thora (Chris Hemsworth) w podróży niepodobnej do niczego, z czym kiedykolwiek miał do czynienia – w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju. Jednak jego emeryturę przerywa galaktyczny zabójca znany jako Gorr the God Butcher (Christian Bale), który dąży do zagłady bogów. Aby zwalczyć zagrożenie, Thor korzysta z pomocy Walkirii (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i byłej dziewczyny Jane Foster (Natalie Portman), która – ku zaskoczeniu Thora – w niewytłumaczalny sposób dzierży magiczny młot Mjolnir. Razem wyruszają we wstrząsającą kosmiczną przygodę, aby odkryć tajemnicę zemsty Gorra the God Butchera i powstrzymać go, zanim będzie za późno.

Widowisko wyreżyserował Taika Waititi. Premiera 8 lipca.

Źrodło: ComicBookMovie