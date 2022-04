Miles Morales powróci nieco później - premiera "Spider-Man: Across the Spider-Verse" opóźniona 0

Rozczarowujące doniesienia związane z filmem animowanym Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One, który będzie kontynuacją hitowej produkcji Sony Pictures. Animowane widowisko trafi do kin później niż pierwotnie zakładano.

Premiera filmu Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One, która miała mieć miejsce 7 października 2022 roku została opóźniona o kilka miesięcy. Produkcja trafi do kin dopiero 2 czerwca 2023 roku. Dodatkowo poznaliśmy również debiut kolejnego sequela filmu, czyli "Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part 2" – ten zawita na ekranach kin 29 marca 2024 roku.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One jest kontynuacją filmu z 2018 roku Spider-Man Uniwersum, który cieszył się popularnością widzów na całym świecie i zarobił 375 mln dolarów. Film został nagrodzony Oscarem dla najlepszej animacji.

Sony Pictures zapowiedziało także oficjalnie film należący do Sony’s Spider-Man Universe. Produkcja "Madame Web" zadebiutuje w kinach 7 lipca 2023 roku.

Źrodło: ComicBookMovie