Oficjalny tytuł kolejnej odsłony "Szybkich i wściekłych" ujawniony - fani serii rozczarowani

Vin Diesel za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprezentował oficjalny tytuł kolejnej, dziesiątej już odsłony serii "Szybcy i wścieli". Niestety twórcy nie wykazali się kreatywnością i zaserwowali fanom raczej nudny i leniwy tytuł, co zostało zauważone przez internautów.

Nathalie Emmanuel, Vin Diesel - "Szybcy i wściekli 9"

Fast X – właśnie tak będzie brzmiał tytuł dziesiątego filmu należącego do główego cyklu serii "Szybcy i wścieli". Tytuł raczej mało odkrywczy, który w polskich kinach prawdopodobnie zostanie przetłumaczony na po prostu "Szybcy i wściekli 10".

Generalnie fani są raczej rozczarowani tytułem, na który zdecydowało się studio i producenci. Wszyscy liczyli na nieco bardziej kreatywne podejście do tematu. Faworytem wśród fanów był tytuł "FasTen Your Seatbelts", który nie tylko nawiązywałby do dziesiątej części, ale także gra słów fajnie współgrałaby z dynamiką serii. W dosłownym tłumaczeniu oznaczałby on "Zapnij pasy".

A Wy co o tym sądzicie?

