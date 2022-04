Disney i Pixar przedstawiają nowy zwiastun ''Buzza Astrala'' 0

Premiera filmu Buzz Astral coraz bliżej. Disney i Pixar opublikowali drugi zwiastun animowanego filmu opowiadającego historię Strażnika Kosmosu.

film ''Buzz Astral''

Buzz Astral to naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiadająca o początkach Buzza Astrala – postaci, która była pierwowzorem zabawki – aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Fabuła filmu podąża za legendarnym Strażnikiem, który uwięziony został na wrogiej planecie 4,2 miliona lat świetlnych od Ziemi wraz ze swoim dowódcą oraz załogą. Gdy Buzz stara się znaleźć drogę do domu, dołącza do niego grupa ambitnych rekrutów i robot Sox. Misji zagraża pojawienie się Zurga, złej postaci z armią bezwzględnych robotów i tajemniczym planem.

Buzz przemówi głosem Chrisa Evansa. Peter Sohn zaś wciela się w Soxa. Głosową obsadę uzupełniają Keke Palmer, Dale Soules, Taika Waititi, Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez i Isiah Whitlock.

Oprócz zwiastuna prezentujemy także nowy plakat promujący produkcję.

Premiera filmu Buzz Astral już 17 czerwca 2022 roku.

Źrodło: ComingSoon