Powstanie adaptacja survivalowej powieści ''Ski Weekend''

Wydana w ubiegłym roku survivialowa powieść autorstwa Rektoka Rossa Ski Weekend doczeka się swojej filmowej adaptacji. Odpowiedzą za nią Miles Koules i Oren Koules.

Milen to były hokeista, który wraz ze swoim ojcem Orenem założył firmę producencką Koulest Productions i za jej pośrednictwem obaj planują wyprodukować adaptację Ski Weekend.

Powieść ta to debiutanckie dzieło amerykańskiej pisarki Liani Gwen wydającej pod pseudonimem Rektok Ross. Opowiada ona o sześciu nastolatkach, którzy zimą utknęli wysoko w górach. Aby przeżyć zmuszeni są dokonywać nieprawdopodobnych wyborów. Teraz to w ich rękach leży los innych. To oni wzajemnie decydują kto będzie żył, a kto umrze.

Jak na razie nie wiadomo czy film trafi do kin czy wprost na którąś z platform streamingowych. Projekt ten jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju.

Źrodło: Deadline