Paramount Pictures i eOne ogłosiły oficjalny tytuł wyczekiwanej adaptacji gry fabularnej fantasy uważanej za prekursora gatunku, czyli "Dungeons & Dragons".

Oficjalny tytuł, jakim będzie posługiwał się film brzmi "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves". Ogłoszenie tytuły zostało przeprowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie umieszczono krótkie promo wideo okraszone epicką muzyką przywodzące na myśl superprodukcje fantasy. Dodatkowo poznaliśmy datę premiery filmu – "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" trafi do kin 3 marca 2023 roku.

Poniżej znajdziecie wspomniany materiał, który opublikowany na oficjalnym koncie promującym "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" na Instagramie:

Za kamerą widowiska stanie duet reżyserski, który swego czasu pracował przy scenariuszu Spider-Mana: Homecoming, hitu Sony Pictures i Marvel Studios – Jonathan Goldstein i John Francis Daley. Panowie współpracowali zresztą też przy scenariuszu do "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" wraz z Michaelem Gilio. Pierwszą wersję skryptu przygotował ten ostatni wraz z Chrisem McKayem.

Producentom udało się zebrać gwiazdorską obsadę aktorską, na ekranie pojawią się bowiem Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, Chloe Coleman, Daisy Head i Hugh Grant.

Źrodło: Instagram