Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Anya Taylor-Joy chce zgolić włosy do roli Furiosy 0

Anya Taylor-Joy nie ma nic przeciwko zgoleniu głowy do roli Furiosy w wyczekiwanym prequelu widowiska Mad Max: Na drodze gniewu. Nieco inaczej zapatruje się na to reżyser filmu, George Miller.

Anya Taylor-Joy - "Wiking"

Jeśli oglądaliście film Mad Max: Na drodze gniewu, to z pewnością pamiętacie charakterystyczny wygląd Charlize Theron w roli Furiosy. W prequelu z racji tego, że zobaczymy młodszą wersję bohaterki, zagra ją inna aktorka, którą będzie Anya Taylor-Joy. Jak się okazuje młoda gwiazda jest gotowa zgolić włosy na głowie, aby jak najbardziej upodobnić się do Theron.

Ona tego chce, ale George już nie. Tak, więc nie wiem czy to zrobi, czy też nie – powiedziała Jenny Beavan, projektantka kostiumów, która będzie pracowała przy filmie z George'em Millerem. Jenny Beavan zresztą jest kostiumolożką, która przygotowywała stroje przy filmie Mad Max: Na drodze gniewu.

Sama Anya Taylor-Joy pytana o fryzurę w filmie o Furiosie na razie odmawia komentarza. Prawdopodobnie nieco więcej na ten temat dowiemy się przy okazji wejścia Millera na plan zdjęciowy. Aktualnie filmowiec przygotowuje się do festiwalu w Cannes, gdzie prezentowany będzie jego najnowszy film – "Three Thousand Years of Longing".

Premiera Furiosy została zaplanowana na 24 maja 2024 roku.

