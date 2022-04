Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Diuna 2" - znany datę rozpoczęcia zdjęć. Pugh i Butler oficjalnie w obsadzie aktorskiej 0

Warner Bros. Pictures ogłosił datę rozpoczęcia zdjęć do kontynuacji Diuny, oficjalnie wpisał do obsady aktorskiej dwie gwiazdy oraz opublikował synopsis filmu.

Zdjęcia do widowiska Dune: Part Two wystartują już 18 lipca w Budapeszcie. Reżyserem filmu będzie oczywiście Denis Villeneuve, który nakręcił także pierwszą odsłonę hitu wytwórni Warner Bros. Pictures. Superprodukcję możecie aktualnie oglądać na platformie streamingowej HBO Max.

Dodatkowo Warner Bros. Pictures potwierdziło angaż dwóch nowych gwiazd, które ujrzymy na ekranie w trakcie seansu kontynuacji Diuny. Gwiazda Marvela, Florence Pugh wcieli się w postać księżniczki Irulany (w filmie z 1984 w reżyserii Davida Lyncha sportretowała ją Virginia Madsen), z kolei Austin Butler, którego niebawem będziemy mogli oglądać na ekranach polskich kin w filmie Elvis, zagra postać znaną, jako Feyd-Rautha Harkonnen (u Lyncha wcielił się w niego Sting).

Komunikat prasowy od Warner Bros. Pictures zawierał także krótkie streszczenie filmu Dune: Part Two, ale tak naprawdę nie ma on w sobie nic czego nie wiedzielibyśmy po obejrzeniu Diuny. Część druga skupi się na tym, jak Paul gromadzi ogromną armię Fremenów do walki z bezwzględnym Harkonnenem, stając się jednocześnie mityczną postacią mesjasza dla mieszkańców Arrakis.

Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem i Dave Bautista mają powrócić w sequelu. Dune: Part Two trafi do kin 20 października 2023 roku.

