"Spiderhead" - Chris Hemsworth na pierwszych zdjęciach z thrillera psychologicznego Netflixa 0

Netflix podzielił się pierwszymi zdjęciami promującymi film Spiderhead, nowy psychologiczny thriller w gwiazdorskiej obsadzie za kamerą, którego stanął Joseph Kosinski.

Spiderhead to film, którego scenariusz powstał na bazie opowiadania "Escape from Spiderhead" autorstwa George’a Saundersa, które pojawiło się na łamach magazynu "The New Yorker". W roli głównej pojawi się Chris Hemsworth, który zagra postać wizjonerskiego architekta więzień, Steve’a Abnestiego. W jego placówkach więźniowie godzą się nosić chirurgicznie przymocowane urządzenia, które podają leki zmieniające ich umysły w zamian za złagodzone wyroki.

W obsadzie aktorskiej znaleźli się również Miles Teller oraz Jurnee Smollett. Oni z kolei wcielą się w skazańców, których relacje i więź rozpoczną szereg wydarzeń mogących zniweczyć eksperymenty Abnestiego przesuwujące granice wolnej woli.

Bardzo prawdopodobne, że już niedługo platforma Netflix zaprezentuje pierwszy zwiastun promujący Spiderhead. Na razie musimy zadowolić się porcją fotosów z filmu. Premiera widowiska zaplanowana została na 17 czerwca 2022 roku.

Źrodło: Twitter