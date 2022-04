Michael Sarnoski wyreżyseruje ekranizację komiksu ''Sabrina'' 0

Michael Sarnoski, reżyser filmu Świnia z Nicolasem Cagem i wybrany do stanięcia za kamerą trzeciego filmu z serii Ciche miejsce, zapisał się do kolejnego projektu. Jak donoszą zagraniczne media napisze on i wyreżyseruje adaptacją graficznej powieści Nicka Drnaso pt. Sabrina.

okładka komiksu ''Sabrina''

Komiks Sabrina wydany został w 2018 roku przez Drawn & Quarterly. Zyskał on uznanie The New York Times i jest pierwszą w historii graficzną powieścią nominowaną do prestiżowej literackiej nagrody Booker Prize.

Ukazana w komiksie historia koncentruje się na następstwach morderstwa pewnej młodej kobiety i jego wpływie na bliskich ofiary. Wszystko to prowadzi do powstania wielu teorii spiskowych wokół sprawy.

Kiedy Sabrina znika, pilot sił lotniczych USA zostaje wciągnięty w sieć przypuszczeń, szalonych domysłów i bezczelnych kłamstw. Pomimo okoliczności stawia się codziennie na służbę w sterylnej jednostce, która nie pomaga odciąć się od sytuacji na zewnątrz. Od tracącego zmysły Teddy’ego, kolegi z dawnych lat i jednocześnie chłopaka zaginionej. Od Sandry, siostry Sabriny, która w oczekiwaniu na jakiekolwiek wiadomości desperacko próbuje zabić czymś czas. Aż pewnego dnia w internecie pojawia się zapis z taśmy wideo. Od tej pory każdy miłośnik teorii spiskowych będzie miał swoją interpretację wydarzeń pasującą do jego wizji świata. głosi oficjalny opis wydawcy

Za produkcję filmu odpowiada studio New Regency i RT Features.

Źrodło: Deadline