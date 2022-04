Will Smith odczuwa skutki swojej ''akcji'' na rozdaniu Oscarów 0

Will Smith po incydencie z tegorocznego rozdania Oscarów nadal zbiera konsekwencje swojego nieprzemyślanego czynu. Aktor stracił właśnie rolę w jednym z filmów, a druga produkcja, w której miał wziąć udział została opóźniona.

Will Smith, film ''Bright''

Smith podczas rozdania Oscarów uderzył w twarz Chrisa Rocka za obrażenie jego żony. Szybko po tym wydarzeniu Smith wydał oświadczenie, w którym szczerze przeprosił mężczyznę za swoje zachowanie. Zarząd Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej zdecydował się jednak ukarać aktora. Otrzymał on 10-letni zakaz wstępu na galę rozdania najbardziej prestiżowych amerykańskich nagród filmowych.

Jak donoszą zagraniczne media to jednak nie koniec jego kłopotów. Platforma Netflix zdecydowała się anulować planowaną od lat kontynuację dramatu science fiction Bright, w którym to Smith wciela się w jedną z głównych ról. Za kamerą sequela stanąć miał Louis Leterrier. Co do filmów Fast and Loose i The Council Netflix nie podjął jeszcze decyzji.

National Geographic zaś postanowił przesunąć produkcję przyrodniczego serialu Pole To Pole, w którym to Will Smith miał odwiedzić biegun północny i południowy. Zdjęcia rozpocząć miały się w maju. Przesunięte zostały na jesień.

Źrodło: Dark Horizons