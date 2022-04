Zachowanie Billa Murray'a wstrzymuje produkcję ''Being Mortal'' 0

Jak donoszą zagraniczne media nastąpiło wstrzymanie prac na planie filmu Being Mortal, za realizację którego odpowiada studio Searchlight. Decyzję taką podjęto po skardze wniesionej na aktora Billa Murray'a.

Bill Murray, film ''Truposze nie umierają''

Nie znane są szczegóły zajścia. Wiadomo jedynie, iż dotyczy ono niestosownego zachowania się znanego z filmów Pogromcy duchów aktora. Wniesiona skarga spowodowała tymczasowe wstrzymanie produkcji. Studio Searchlight zleciło przeprowadzenie wewnętrznego śledztwa. Od jego wyników zależy dalszy los Murray’a w Being Mortal oraz samego filmu.

Being Mortal reżyseruje Aziz Ansari, dla którego film ten jest pełnometrażowym debiutem. Jest on także odtwórcą głównej roli w produkcji, której jest także scenarzystą oraz producentem. W obsadzie jest także Seth Rogen.

Film oparty jest na motywach książki Atula Gawande’a pt. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. Jej fabuła w dużej mierze dotyczy procesu umierania i refleksji dotyczących przemijania.

Zdjęcia do Being Mortal rozpoczęły się pod koniec marca. W dniu ich wstrzymania produkcja była mniej więcej w połowie prac. Jak na razie nie wiadomo kiedy ekipa powróci na plan. Dotychczas produkcja miała zadebiutować w 2023 roku.

Źrodło: Deadline