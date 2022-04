Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Natalie Holt skomponuje muzykę do serialu "Obi-Wan Kenobi" 0

Potwierdzone zostały informacje dotyczące osoby, która skomponuje muzykę do serialu Obi-Wan Kenobi. Wybór padł na Natalie Holt.

Natalie Holt to kompozytorka, która miała już okazję pracować z Waltem Disneyem. To właśnie ona pracowała przy hitowym serialu od Marvel Studios, który zagościł na platformie streamingowej Disney+ – Loki. Teraz przyjdzie jej pracować w jeszcze bardziej kultowym uniwersum, czyli "Gwiezdnych wojnach". Natalie Holt stworzy muzykę do serii o Obi-Wanie Kenobim.

Zawsze byłam wielką fanką "Gwiezdnych Wojen". Obejrzałam oryginalną trylogię z moim tatą, gdy miałam pięć lat. Muzyka Johna Williamsa w zasadzie jest moim dzieciństwem: "ET", "Poszukiwacze zaginionej Arki", "Jurassic Park".

wyznała Natalie Holt

Warto odnotować, że John Williams także jest zaangażowany w pracę przy muzyce do serialu Obi-Wan Kenobi. To właśnie on odpowiadał za stworzenie motywu głównego dla tytułowej postaci.

Obi-Wan to postać ze spuścizny, dla której John nie napisał tematu, ponieważ zginął dość wcześnie w "Nowej nadziei". To jedyna postać ze spuścizny, której tego nie zrobił. Rozmawiał więc z Kathleen Kennedy i powiedział: "Chcę tylko napisać temat". Więc kto może mu tego zabronić? I tak zrobił, napisał motyw Obiego, który po prostu całkowicie uosabia ducha serialu.

dodała kompozytorka

Efekty pracy Natalie Holt i Johna Williamsa poznamy w przyszłym miesiącu. Obi-Wan Kenobi zadebiutuje ze swoimi dwoma pierwszymi odcinkami w serwisie Disney+ 27 maja.

