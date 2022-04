Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nowy serial true crime na ekranie! Znana data polskiej premiery "Całej prawdy o Pam" 0

Fani serii true crime mogą już zacząć odliczać czas pozostały do dzisiejszego wieczoru. O 22:00 na kanale FOX zadebiutuje Cała prawda o Pam, serial poświęcony zawiłej sprawie morderstwa z 2011 roku. Ta sześcioodcinkowa produkcja z pewnością wzbudzi wiele emocji, ale też sprawi, że widzowie będą wyczekiwać kolejnego poniedziałku, aby poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. A tych pojawi się bardzo dużo… W tytułowej roli – Renée Zellweger.

"Cała prawda o Pam"

Niewielkie miasteczko w Stanach Zjednoczonych. Miejsce, w którym wszyscy dobrze się znają i w którym zazwyczaj nie dzieje się nic ciekawego. To właśnie w jednym z takich miejsc rozgrywa się akcja serialu kryminalnego Cała prawda o Pam. Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy z pozoru spokojnych okolic? O tym widzowie przekonają się już dziś. O 22:00 na kanale FOX premierowy odcinek serialu Cała prawda o Pam.

Z podcastu na ekrany

Serial oparty jest na prawdziwych zdarzeniach, które już od ponad dekady angażują amerykańską opinię publiczną. Zbrodnie, których dopuściła się Pam Hupp, pewnie nie byłyby tak nagłośnione, gdyby nie poświęcone sprawie odcinki amerykańskiego programu Dateline NBC. W oparciu o tę historię powstał także podcast, który opowiadał o śmierci Betsy Farii, aresztowaniu jej męża i wielu latach dochodzenia do sprawiedliwości. Całą prawdę o Pam stworzono właśnie na jego podstawie, co już samo w sobie jest czymś wyjątkowym. W związku z polską premierą serialu, Marcin Myszka z popularnego podcastu Kryminatorium, we współpracy z kanałem FOX, również wnikliwie przestudiował tę zawiłą sprawę i przygotował odcinek poświęcony Pam Hupp.

Pierwsze wyróżnienia

Niewątpliwym walorem serialu jest mocna obsada, na czele której stoi laureatka Oscara Renée Zellweger. Aktorka poświęciła wiele godzin na przestudiowane nagrań z przesłuchań i rozpraw sądowych. Na szczególną uwagę zasługuje jej charakteryzacja, dzięki której aktorka do złudzenia przypomina tytułową Pam Hupp. O tym, jak pozornie zwyczajna amerykańska żona i matka zmieni się w kogoś, kogo nikt nie chciałby spotkać na swojej drodze, przekonacie się już dziś wieczorem!

W serialu – oprócz wspomnianej już Renée Zellweger w roli Pam Hupp – występują również Katy Mixon jako Betsy Faria, Glenn Fleshler jako jej mąż Russ Faria, Josh Duhamel jako obrońca Joel Schwartz, Judy Greer jako prokurator Leah Askey, Gideon Adlon jako Mariah Day, Sean Bridgers jako Mark Hupp, Suanne Spoke jako Janet oraz Mac Brandt jako detektyw McCarrick.

Cała prawda o Pam w każdy poniedziałek o godzinie 22:00, a pierwszy odcinek już dziś o 22:00. Tylko na kanale FOX!

