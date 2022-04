Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office USA: Wilk i jego spółka pokonują Bestie! 0

Film animowany Pan Wilk i spółka okazał się numerem jeden minionego weekendu w amerykańskim box office’e.

"Pan Wilk i spółka"

Przyjazny dzieciom film animowany wytwórni Universal Pictures, czyli Pan Wilk i spółka zdobył pierwsze miejsce w zestawieniu amerykańskiego box office’u w miniony weekend. Produkcja zarobiła 24 miliony dolarów, co pozwoliło jej pokonać kilku głośnych oponentów – mowa tutaj przede wszystkim o widowisku z uniwersum Harry’ego Pottera.

W drugi weekend najnowszy rozdział serii prequeli – Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a – spadł na trzecie miejsce z 14 milionami dolarów, co jest niepokojącym znakiem dla Warner Bros. Pictures. Oznacza to aż 67% spadek wpływów względem poprzedniego weekendu. Do ​​tej pory film zarobił w Stanach Zjednoczonych 67 milionów dolarów.

Pan Wilk i spółka to nie jedyna nowość, która zagościła na amerykańskich ekranach w miniony weekend. Widzowie mogli obejrzeć też Wikinga, przesiąknięty krwią epos o wikingach w reżyserii Roberta Eggersa oraz Nieznośny ciężar wielkiego talentu – metakomedię, w której Nicolas Cage gra fabularyzowaną wersję samego siebie. Ten pierwszy zarobił 12 mln dolarów, z kolei drugi 7,1 mln dolarów.

Poniżej pierwsza dziesiątka minionego weekendu.

Źrodło: The Numbers