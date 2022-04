KIFF to niezależny międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych o długości 3 – 30 minut. Mogą w nim uczestniczyć zarówno profesjonaliści, jak i studenci oraz amatorzy. Do udziału w festiwalu kwalifikują się filmy w dowolnej technice, dobrej jakości, choć niekoniecznie zrealizowane profesjonalnym sprzętem.

Idealny film na nasz festiwal to taki, który ma dobrą, ciekawą historię, przesłanie do świata, ukazujący wyjątkową osobę lub sytuacje… i oczywiście jest krótkometrażowy. Zeszłoroczne propozycje z całego świata takie właśnie były, przez co wybór zwycięskich filmów był niezwykle trudny. W pierwszej dziesiątce laureatów znalazła się "Sukienka", która już po naszym festiwalu została nominowana do Oscara!

mówi Anna Zoll, dyrektorka i twórczyni festiwalu