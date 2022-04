Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Z (Comme Z)" w reżyserii Michela Hazanaviciusa zmieni tytuł po interwencji ukraińskiej organizacji 1

Komedia o zombie zatytułowana "Z (Comme Z)" w reżyserii Michela Hazanaviciusa, która w przyszłym miesiącu ma otworzyć Festiwal Filmowy w Cannes, zmieni tytuł po interwencji ukraińskiej organizacji. Produkcja będzie prezentowana we Francji pod tytułem "Coupé".

Decyzja o zmianie francuskiego tytułu filmu jest następstwem listu Instytutu Ukraińskiego do reżysera i Festiwalu Filmowego w Cannes. "Z" jest prowojennym symbolem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, który został użyty w prorosyjskich demonstracjach w całej Europie. W liście wystosowanym przez ukraińską organizację stwierdzono, że zmiana byłaby "gestem przeciwko barbarzyństwu, przemocy i terrorowi rosyjskiej armii".

Michel Hazanavicius w swoim oświadczeniu wyjawił, że zmieni tytuł ze względu na symboliczne znaczenie, jakie zyskała litera Z.

Komedia będzie miała światową premierę w Cannes 17 maja.

W opuszczonej fabryce trwają zdjęcia do horroru klasy Z. Zblazowani technicy, niezaangażowani aktorzy i reżyser, który jako jedyny wydaje się mieć niezbędną energię, by tchnąć życie w ten kolejny, niskobudżetowy film o zombie. Podczas przygotowywania szczególnie trudnego ujęcia, prace na planie zostają przerwane przez wybuch prawdziwej inwazji żywych trupów. Przed kamerą wszystko wygląda mniej więcej normalnie… zanim ekipa zorientuje się co tak naprawdę dzieje się na świecie.

Źrodło: Variety