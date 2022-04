Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Colin Farrell mógł wyglądać całkiem inaczej jako Pingwin - zobaczcie grafiki koncepcyjne 0

Krytykanci nowego filmu o Mrocznym Rycerzu wytykają reżyserowi brak logiki w zatrudnieniu tak charakterystycznego aktora, jak Colin Farrell do roli Pingwina. Gwiazdor miał na sobie ogromne ilości charakteryzacji i tak naprawdę ciężko było go rozpoznać. Na grafikach koncepcyjnych możemy jednak ujrzeć zdecydowanie inne oblicze złoczyńcy z miasta Gotham.

Colin Farrell - "Batman"

Potężna, 224-stronnicowa książka o filmie Batman – "The Art of The Batman" jest już dostępna. W sieci pojawiło się kilka kolejnych zdjęć z projektami koncepcyjnymi z tego tytułu.

Jak się okazuje doniesienia o nieco innym podejściu do postaci Pingwina są prawdziwe. Kolejne elementy wskazują, że Matt Reeves i jego dział projektowy również myśleli o całkowitym porzuceniu rozległej charakteryzacji i po prostu zaprezentowanie Colina Farrella w pełnej krasie. Zamiast stosowania tak ogromnej protetyki na planie postawiono by po prostu na szereg krzykliwych garniturów!

Poniżej możecie rzucić okiem na grafiki koncepcyjne. Co o nich sądzicie?

Źrodło: ComicBookMovie