Przerażający serial ''From'' od Epix odnowiony na 2. sezon 0

Mający premiery w lutym tego roku horror science fiction From okazał się wielkim sukcesem. Stacja Epix obserwując oglądalność produkcji zdecydowała się dać jej zgodę na realizację drugiej serii.

fragment plakatu promującego serial ''From''

Według oficjalnych doniesień Epix serial From uplasował się na drugim miejscu najchętniej oglądanych oryginalnych produkcji tej stacji. Nie pokonał jedynie najpopularniejszego serialu Epix – Ojciec chrzestny Harlemu.

Fabuła From opowiada o koszmarnym mieście w Ameryce Środkowej, które więzi wszystkich, którzy do niego wchodzą. Tutejsi mieszkańcy walczą o zachowanie poczucia normalności i poszukują wyjścia z tego miejsca, ale utrudniają im to różne zagrożenia ze strony otaczającego lasu, a także przerażające istoty, które wychodzą o zachodzie słońca.

W drugim sezonie ujawnione zostaną przerażające tajemnice dotyczące początków koszmarnego miasteczka. Przybędą do niego także tajemniczy goście, którzy jeszcze bardziej pogrążą w chaosie życie mieszkańców.

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpocząć mają się jeszcze tego lata. Plan umiejscowiony będzie w Halifax w Nowej Szkocji. Premiera planowana jest na 2023 rok. Projekt ponownie produkują John Griffin, Jack Bender oraz Jeff Pinkner.

Źrodło: Deadline