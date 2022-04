Powstanie ekranizacja ''Wyrwy'' Wojciecha Chmielarza - poznajcie obsadę 0

Canal+ pracuje nad ekranizacją powieści Wojciecha Chmielarza pt. Wyrwa. Wiadomość tą publicznie przekazał sam pisarz na swoim Instagramowym profilu.

Chmielarz zdradził, iż produkcja już się rozpoczęła. Według niego ekipa już od kilkunastu dni znajduje się na planie.

Za reżyserię ekranizacji odpowiada Bartosz Konopka. Scenariusz napisał zaś Marcin Ciastoń, który wcześniej pracował nad thrillerem Hiacynt. Według samego pisarza napisany przez niego scenariusz jest świetny. Jak twierdzi Chmielarz wiernie odwzorowuje powieść, ale i doskonale dostosowuje ją do wymogów filmu.

Znana jest także główna obsada filmu. W roli Macieja Tomskiego zobaczymy Tomasza Kota, w Janinę/Ninę wciela się Karolina Gruszka, a w Wojnara – Grzegorz Damięcki. Oprócz nich angaże otrzymali Olga Bołądź, Maria Pakulnis, Roman Gancarczyk i Konrad Eleryk.

Film powstaje we współpracy Canal+, Kino Świat i Wiernik PRO. Planowana data premiery Wyrwy to przyszły rok. Produkcja najpierw ma trafić do kin, a potem na platformę Canal+.

Kiedy Maciej Tomski dowiaduje się, że jego żona Janina zginęła w wypadku samochodowym, myśli, że właśnie wali mu się cały świat. Jak powiedzieć dwóm córeczkom, że właśnie straciły matkę? Co powiedzieć teściom? Nie ma jednak pojęcia, dlaczego do wypadku doszło pod Mrągowem, skoro Janina powiedziała mu, że jedzie na delegację pod Kraków… A gdy na jej pogrzebie pojawia się tajemniczy mężczyzna, Maciej zaczyna rozumieć, że Janina miała wiele sekretów. Znacznie więcej, niż można się spodziewać po kimś tak zagonionym i zapracowanym. Pytania zaczynają się mnożyć, a tragedia zmienia w skomplikowaną zagadkę. Maciej jedzie na Mazury i wkrótce przekonuje się, że być może tak naprawdę nie znał kobiety, z którą spędził ostatnich dwanaście lat życia. Wyrwa to opowieść o poczuciu straty i rozpaczy zmieniającej się w gniew, który szuka ujścia. To także historia splątanych uczuć, trudnej przyjaźni i konsekwencji życiowych błędów. głosi oficjalny opis wydawcy

