David Harbour gwiazdą nowego filmu reżysera głośnej produkcji "Cha Cha Real Smooth" 0

Cooper Raiff, czyli reżyser świetnie przyjętego na tegorocznym festiwalu w Sundance filmu Cha Cha Real Smooth, kręci nowy film. Jego gwiazdą będzie aktor doskonale znany fanom serialu Stranger Things – David Harbour.

David Harbour - "Stranger Things"

Film Cha Cha Real Smooth z Dakotą Johnson w roli głównej została przejęty przez Apple TV+ w ramach ogólnoświatowej umowy dystrybucyjnej o wartości 15 milionów dolarów. Produkcja była hitem na tegorocznym festiwalu w Sundance. Reżyser filmu Cooper Raiff nie ma zamiaru spoczywać na laurach i już przygotowuje swój kolejny projekt.

Będzie to historia właściciela Danbury Trashers – Jamesa Galante. To właśnie w tę postać wcieli się David Harbour. Był on magnatem zajmującym się wywozem śmierci z Danbury w stanie Connecticut, a także współpracownikiem rodziny przestępczej Genovese, która posłużyła jako inspiracja dla Rodziny Soprano. W 2004 roku Galante kupił miejską drużynę hokejową z niższej ligi, którą prowadził jego nastoletni syn. Zespół zyskał rozgłos ze względu na brutalny styl gry. Sukces i sława zespołu zakończyły się nagle wraz z aresztowaniem Galante pod 72 zarzutami kryminalnymi.

Film będzie nosił tytuł "The Trashers".

Źrodło: Deadline